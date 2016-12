Amri, Gabrielli difende il Viminale: "Giusto fare i nomi degli agenti"

Il Viminale diffonde nome e cognome dei due agenti coinvolti nella sparatoria conclusasi con la morte del killer di Berlino, ma non tutti sembrano condividere la scelta di comunicazione. E la polemica, inizialmente limitata ai social, monta con il passare delle ore con qualche sconfinamento nella politica. Ma il capo della Polizia, Franco Gabrielli, spegne le polemiche facendo scudo al Viminale: "Non c'è alcuna esposizione, ma un riconoscimento chiaro. Una sottolineatura per mettere al centro chi ha reso possibile tutto questo, rischiando la propria vita" .

È sul web che ci si chiede se divulgare l'identità di Luca Scatà, l'agente in prova al commissariato di Sesto San Giovanni che ha sparato e ucciso Anis Amri, e Cristian Movio, l'altro poliziotto della pattuglia rimasto ferito a una spalla, non esponga i due e le rispettive famiglie al rischio di ritorsioni. "È una scelta sbagliata" , scrivono in molti. "Ora dovranno cambiare nome e residenza" , azzardano altri. "Ma l'indirizzo e il codice fiscale non li pubblicate?" , ironizzano altri ancora.