Famiglie gay, eutanasia e ius soli: così il Pd prepara la "svolta"

Genitorialità arcobaleno, eutanasia e ius soli. Le priorità del nuovo governo, per lo meno sponda Pd, sembrano essere proprio queste. Quale migliore interprete di Monica Cirinnà? La senatrice del Partito democratico è intervenuta direttamente dal palco della Festa nazionale dell'Unità di Ravenna: è stato annunciato che già dalla prima riunione chiederà in commissione giustizia " la calendarizzazione del testo di legge contro l'omofobia che ho presentato il primo giorno di Senato un anno e mezzo fa ".

Nuova stagione dei diritti

Presente al suo fianco Sergio Lo Giudice, presidente onorario di Arcigay, il quale ha ricordato l'imminente decisione sul fine vita, sottolineando come dem e grillini potrebbero trovare facilmente una convergenza su tale tema. Nel corso del suo discorso in Senato tenuto poco fa, il premier Giuseppe Conte ha sottolineato come la questione non sia oggetto del programma di governo: " Ho ritenuto io stesso di non inserirlo nel programma perché non ritengo si presti a una nuova esperienza di governo ". Pertanto dovrà occuparsene il Parlamento.

A Ravenna era presente anche Angelo Schillaci. Il giurista pro Lgbt ha riportato in auge una tematica storica: lo ius soli, ritenuto " fondamentale ". Ma a guidare la propaganda arcobaleno è anche Maria Elena Boschi, che al Pride Village di Padova ha tuonato: " Nel precedente governo a trazione leghista ci sono stati tentativi da parte di Salvini di far abrogare o comunque modificare la legge sulle unioni civiili ". La renziana ha poi confessato che l'auspicio è quello di " avere una buona legge contro l'omo-transfobia ", specialmente ora " che c'è un nuovo governo e che abbiamo una ministra bravissima alle Pari opportunità, che è Elena Bonetti ".

Così le potenti figure profetiche hanno iniziato a dettare l'agenda, pretendendo l'esaudimento delle promesse fatte. Il governo della "svolta" è pronto all'esordio: l'ala radicalmente laicista si prepara a trionfare. Intanto domani, mercoledì 11 settembre, a Roma si terrà un convegno contro l'eutanasia, alla presenza del cardinale e presidente della Cei Gualtiero Bassetti. La Chiesa è dunque pronta a ribadire con forza la sua posizione. Ma c'è un dubbio che continua ad aleggiare: come si risolveranno tutte le tematiche arcobaleno ancora aperte? Davanti ad esse vi è una prateria infinita. L'impressione è che sui temi etici, alla fine, trionferanno i giallorossi.