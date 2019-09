Assegno unico, il governo parte dai disoccupati

Il progetto di legge ci sarebbe già (ed è quello presentato da Stefano Lepri, deputato del Pd ed ex assessore ai servizi sociale del comune di Torino) ma il problema sono i costi. L'assegno unico familiare vale 3 miliardi aggiuntivi per i prossimi tre anni... troppi in un momento in cui il nuovo governo dovrà pensare ai due "atti dovuti": lo stop all’aumento dell’Iva e il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori.

Il primo problema per il neoministro dell'Economia Gualtieri sarà, difatti, reperire i 28 miliardi di euro necessari alla prima manovra di bilancio della maggioranza Pd-M5S, in cui non ci sarebbe lo spazio (o meglio dire le risorse) per introdurre l'assegno unico familiare. La misura, nel suo complesso, prevederebbe che per ogni figlio a carico venga riconosciuto un assegno unico di massimo 240 euro fino a quando compie 18 anni; l'importo scende a un massimo di 80 euro tra i 18 e i 26 anni.

In questo strumento ne dovrebbero essere assorbiti degli altri già esistenti a sostegno delle famiglie con figli, a partire dall'assegno familiare, destinato ai lavoratori dipendenti e ai pensionati per cui il sussidio viene mantenuto nel periodo in cui si prende l'indennità di disoccupazione ma si perde quando scade; inoltre sono escludi i lavoratori autonomi e moltissime categorie di lavoratori atipici.

Da qui l'idea di modificare le norme esistenti e di crearne una nuova che favorisca la crescita della natalità. L'idea piace sia al ministro per la Famiglia, Elena Bonetti, che a Roberto Gualtieri ma occorrerà andare per gradi per dilazionare nel tempo l'impatto sulla finanza pubblica di una misura come questa con un costo abbastanza elevato.