Assessore del Pd mostra il dito medio a Salvini

Un gesto deprecabile e risibile quello messo in atto da Mattia Beccaro, assessore del Partito democratico del Comune di Santhià. Il giovane dem ha mostrato fieramente il dito medio accanto a un manifesto di Matteo Salvini. Durissima è stata la risposta da parte di Carlo Stragiotti, coordinatore della Lega Giovani: " Un rappresentante dei cittadini (che si vocifera il centrosinistra voglia candidare come prossimo primo cittadino) dovrebbe sempre sapere come comportarsi. Visto anche il reiterarsi di comportamenti non appropriati chiediamo una netta presa di posizione dell'assessore rassegnando le proprie dimissioni al primo cittadino di Santhià ".

Le scuse

Dopo essere stato rimproverato dalla coordinatrice della sezione Lega Giovani di Vercelli - nonché consigliere comunale Martina Locca - sono arrivate le scuse da parte del segretario del circolo locale del Pd, ma non è bastato: " Una presa di posizione sicuramente apprezzabile, ma non sufficiente, in quanto non è la prima volta che l'assessore si pone offensivamente contro il nostro movimento ". Il gesto contro Salvini è "aggravato" dalla sua giovane età: " Almeno i giovani dovrebbero cercare di dare un esempio di confronto politico costruttivo, magari anche duro, ma mai offensivo ".