Attenti al nonno: il miglior antifurto funziona meglio a colpi di scopa

Non ci sono più i vecchi di Claudio Baglioni «gli occhiali per vederci da vicino a misurar le gocce, per una malattia difficile da dire» o di Renato Zero «sguardi bassi alla paura, di ritrovarsi soli, quando gli anni son fucili contro». Anzi. I vecchi, gli anziani, i «diversamente giovani», non si spaventano più di fronte a quei fucili contro e gli occhi non li abbassano tante volte nemmeno davanti alla paura. È vero che, agnellini come sembrano, sono sempre le prede preferite di lupi, volpi e sciacalli. Quattro nonni su 10 hanno subito almeno un tentativo di truffa, i raggiri in un anno sono più o meno 20mila, gli agguati sono cresciuti dal 10 per cento. Ma c'è anche un esercito di pantere grigie armate di spazzoloni e mattarelli che nell'era dell'incertezza della pena e della legittima difesa perseguitata come colpa è deciso a non arrendersi se non all'età almeno all'ingiustizia.

I due lestofanti travestiti da carabinieri, per esempio, che si sono presentati a casa di una contadina di Bigliolo di Aulla, convinti di fare un colpo facile nella casa isolata di una donna sola si sono trovati di fronte una signora in giallo con la vista di un falco. «Signora, all'ufficio postale le hanno rifilato soldi falsi. Siamo qui per sequestrarli...» racconta La Nazione. E lei: «Scusate, ma perché non avete la pistola?» «Signora, le armi non ci servono, mica è un bandito...». E lei: «Strano. E come mai non avete neanche la macchina di servizio?». «É un'auto civetta sempre più imbarazzati dopo abbiamo un servizio in incognito». «Civetta o barbagianni, non mi piacete. Telefono ai vostri colleghi». Spariti in un amen.

Un caso isolato? Mica tanto. A Chiuduno un nonnino ha messo in fuga un finto tecnico, a Finale Emilia un finto avvocato, a Piacenza un finto vigile del fuoco. A Milano un 81enne si è difeso con lo spray al peperoncino, a Pistoia con la stampella con cui va in giro. E dove non arriva lui, arriva lei. La biondina, giovane e sexy, che aveva incantato il marito entrandogli in casa, a Monza, non ha incartato la moglie che ha messo in fuga la bella Otero e «pettinato» il galletto. Le pantere grigie mordono in paesini come Rondissone, Pontenure, Viverne, Recanati, eroi periferici della difesa fai da te. La vecchiaia, diceva Einstein, ha i suoi momenti belli. Che sono anche mettere in fuga bande Bassotti. Sarà fragile e tenera, la vecchiaia, ma non è finita finché non è finita.