Autista tenta di travolgere un pedone con il bus

Immagini raccapriccianti, da film dell'orrore. Un filmato in cui si vede un autobus della linea 786 che accelera e cerca di investire un pedone.

Su quanto accaduto a Roma ieri l'Atac, Agenzia del trasporto autoferrotranviario del Comune, ha immediatamente avviato gli accertamenti, parlando di fatto molto grave. A pubblicare il video su Facebook, che poi è stato subito rimosso, è stata Micaela Quintavalle. Si tratta della sindacalista che tempo fa era stata sospesa e poi licenziata dall'azienda perché aveva segnalato i malfunzionamenti dei mezzi romani. Le immagini sono state filmate da un balcone adiacente al capolinea Atac di largo Cesare Reduzzi, non distante da Corviale.

Si vede con tutta chiarezza la prepotenza di chi è al volante del grosso mezzo pubblico. L'autista del bus prova a mettere sotto un uomo e poi si stoppa non appena c'è il contatto, come se volesse solo terrorizzare il malcapitato e i suoi due cani, uno marrone e l'altro bianco e nero. Per un tratto l'uomo cammina all'indietro come per sfidare l'autista che, a sua volta, aumenta la velocità, mentre il pedone, in un secondo momento, in un estremo tentativo di proteggersi, mette le mani sul vetro del lunotto anteriore. Probabilmente all'origine del fatto ci sarebbe una discussione tra il pedone e il conducente del bus, che forse non ha dato il permesso al passeggero di far salire sull'auto i due cani, che portava a passeggio senza museruola. Non è chiaro come si andata la vicenda ma il filmato finisce con il 786 che inchioda e, molto probabilmente, ma questo è ancora tutto da provare, l'autista scende a litigare con il pedone. Il caso è stato segnalato alle forze dell'ordine. Qualora venga individuato, l'azienda sospenderà l'autista e valuterà anche se ci sono le condizioni per presentare una denuncia. Sempre a Roma la procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo dopo la morte di una senegalese di 33 anni travolta ieri mattina da un convoglio della metropolitana alla fermata Lepanto. Visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza polizia e carabinieri hanno accertato che la donna è scivolata dalla banchina qualche attimo prima che arrivasse la metro. La straniera, precipitata sui binari, si è alzata e avrebbe disperatamente cercato di risalire sulla banchina. Tentativo vano perché nel frattempo è stata travolta dal convoglio.