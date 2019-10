Autonomia, Zaia avverte: "Pronti a scendere in piazza"

La pazienza di Luca Zaia sulla questione autonomia sta per finire. Il governatore della Regione Veneto, intervistato da Libero, ha detto che la Lega " è pronta a scendere in piazza ", lanciando un avvertimento al governo giallorosso: " Non ci faremo trattare da colonia. Non siamo la periferia dell'impero ". Il Veneto infatti " ha 600mila partite Iva, ha un pil annuo di 150 miliardi di euro, tutti i 574 comuni chiudono il bilancio in bonis ". Ed è stato ricordato come sia stato " fatto un referendum, la gente l'ha votato. Da noi le persone pensano a lavorare, ma prima o poi la pentola a pressione soffia ".

"Colpa del M5S"

Il leghista ha assicurato che non si arretrerà " di un millimetro ", anche perché " lo stadio è pieno ". E siccome " il ministro per le Autonomie Boccia si è definito un centravanti, vogliamo che la partita inizi a breve ". Dunque all'esecutivo verrà concesso il tempo solo per " riscaldarsi a bordo campo ".