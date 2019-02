Autonomia, Zaia: "Via libera all'intesa o sarà un'ecatombe"

" Lancio la mia sfida: si approvi l'accordo con il Veneto e lo si proponga a tutte le Regioni. Il lavoro lo abbiamo già fatto noi, gratuitamente ". Lo ha affermato il governatore Luca Zaia, intervistato dal Corriere.

" Se c'è tanta paura rispetto a quello che stiamo facendo, si dia la possibilità a tutti di fare la stessa cosa. Poi ciascuna Regione sceglierà: a me interessa questo, io sono a posto così... ", ha proposto Zaia al governo riferendosi alle autonomie chieste anche da Lombardia ed Emilia Romagna.

" Qui esce schizofrenia allo stato puro, leggo sciocchezze e scemenze - ha spiegato il governatore veneto al quotidiano -. Quelli che si distinguono sono i Pd: mi hanno portato di fronte alla Consulta, non hanno fatto usare la tessera elettorale per il referendum, hanno fatto pagare la sicurezza e fatto ricorsi al Tar fino a due giorni prima del referendum. E ora parlano di secessione dei ricchi, di staterelli. Noi stiamo facendo esattamente quanto è scritto in Costituzione ".

Zaia ha poi affermato di avere fiducia nel vicepremier leghista Matteo Salvini. " Penso che sia l'unico che in questa fase possa trovare la sintesi con Di Maio. Per noi, non approvare l'autonomia sarebbe un'ecatombe istituzionale e politica. Per i 5 stelle sarebbe il sancire che le Nugnes e De Falco dettano la linea. Ma io sono per la linea di Luigi Di Maio che ha sostenuto il referendum e sottoscritto il contratto di governo in cui l’autonomia è una delle nostre doti più importanti ".