Avanza il mostro giallorosso con Conte, Tria o... una donna

Ci sono momenti, in politica, in cui più dei ragionamenti contano le sensazioni. E ieri, nei corridoi del Palazzo inusualmente affollati per un pomeriggio di mezzo agosto, era come se il nuovo governo già ci fosse.

Lo si leggeva negli sguardi grati dei Cinque stelle, che parevano naufraghi improvvisamente messi in salvo da una nave Ong. Negli occhi scintillanti dei dem che già vedevano all'orizzonte aprirsi le porte di ministeri e presidenze di commissione. Nelle facce tirate e livide sotto l'abbronzatura dei leghisti, che per la prima volta iniziano a bofonchiare contro il Capitano che li ha portati contro gli scogli. «Renzi ha fatto un vero capolavoro, ha colto subito il passo falso di Salvini e ci ha mandati a sbattere», commentava con gli amici del Carroccio l'ex politologo grillino Paolo Becchi.

Chi tiene il conto dei numeri della nuova maggioranza in fieri ieri sera esultava: «Siamo già a 175 voti in Senato, più del governo uscente. E senza contare i senatori a vita». Alla Camera il problema non si pone neppure, e i numeri superano di slancio l'asticella dei 316 voti. I numeri ci sono, dunque. I cinque punti fissati da Nicola Zingaretti, e considerati «un segnale interessante» dai Cinque stelle, possono essere «una base programmatica», dicono nel Pd, nonostante il ceffone assestato alla Casaleggio con la difesa della «rappresentatività parlamentare» alle sgangherate pretese sul taglio degli eletti e il referendum propositivo. Manca ancora una cosa fondamentale: il nome del premier. E Mattarella sta mettendo fretta, senza lasciare quei tempi di decantazione (l'ultima volta consentì tre mesi di sbrodolamenti sul «contratto») in cui si sperava, magari attraverso un incarico esplorativo posticcio.

Il nome, dunque. L'ipotesi «istituzionale» di Roberto Fico è scartata in partenza: non solo «non ha le competenze minime per il mestiere», dicono nel Pd, ma ha un altro grave handicap: sarebbe un dito nell'occhio al già tramortito Gigino Di Maio, di cui è acerrimo rivale. I capifila dem della trattativa hanno tentato di convincere Zingaretti ad aprire ad un Conte bis, che sarebbe la soluzione più semplice: è già lì, col fido Rocco Casalino, non dovrebbe neppure spostare pacchi. Mattarella non potrebbe obiettare, e i Cinque stelle dovrebbero mostrarsi felici, visto che è il loro candidato unico di bandiera. Così si è provato a costruire un pacchetto: Conte reloaded, con Paolo Gentiloni o Enrico Letta alla Commissione Ue. «E tu, Nicola, potresti fare il vicepremier», è stata l'idea proposta a Zingaretti. Che ha subito fiutato la trappola: entrare nel governo, ossia legarsi le mani? «Non se ne parla neppure, io sono e resto governatore del Lazio». E niet anche su Conte: «Sarebbe ridicolo un bis». Meno ostacoli, invece, troverebbe un inserimento di Di Maio nell'esecutivo, sia pur con un ruolo diminuito: «Finché la Casaleggio non lo impallina, è pur sempre il capo politico del partito di maggioranza relativa: non si può mettere il veto, e Nicola lo sa», ragiona un dirigente parlamentare dem. C'è chi ipotizza una promozione del «tecnico» Tria a premier, ma al Nazareno scuotono la testa: «Discontinuità vuol dire che chi aveva responsabilità nel governo Conte-Salvini non può tornare in campo».

Ci vuole «un nome terzo», dicono in molti. Ma i «terzi» scarseggiano: Renzi aveva buttato lì Cantone, ma le reazioni sono negative: «Un magistrato? Per carità. Allora meglio un avvocato, persino come Conte», è la battuta definitiva. Cottarelli sarebbe indigesto ai grillini. «Una donna, ci vorrebbe una donna», sospira qualcuno. Segno che la situazione non è semplice.