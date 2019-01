Aziende petrolifere: Il Carroccio è stanco di chi dice solo no

L'inserimento dello stop alle trivelle nel dl Semplificazioni è argomento di discussione all'interno del governo, ma se il M5s si dice fermamente convinto, Matteo Salvini frena: «Trivellare vicino alla costa no, ma dire di no a ricerche in mezzo al mare per partito preso rimettendo in discussione contratti già fatti non mi sembra molto intelligente. Noi l'energia la paghiamo molto più cara rispetto agli altri. Ok alla tutela dell'ambiente, ma non possiamo far finta che il mondo si sia fermato». Una posizione che sembra contraddire il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, che sui dubbi del Carroccio aveva detto: «Penso si siano confusi, sono voci singole della Lega», perché «io mi ricordo di aver condiviso con la Lega il referendum del 17 aprile 2016 contro le trivelle e di aver visto tanti amici leghisti con la maglietta No trivelle, vota sì». Ma Salvini teme ora i troppi no.