Balenottera spiaggiata. È la terza in due mesi

Per la terza volta in due mesi una piccola balena ha deciso di andare a morire lungo il Tamigi. Proprio sotto il ponte di Battersea che collega il parco con l'elegante zona di Chelsea. Una balenottera di appena tre metri scoperta con grande stupore da un cittadino londinese che aveva portato il suo cane a fare una passeggiata

«Ho provato a controllare ma non dava segni di vita. È stata una scena davvero molto triste», ha dichiarato alla Bbc. Si è anche scatenata la solita gara di immagini sui social. Le cause della morte sono ovviamente sconosciute ma la Zoological Society of London (ZSL), l'ente accademico che si occupa dello studio degli animali in libertà, eseguirà un'autopsia.

Un fatto eccezionale che però rischia di diventare quasi un avvenimento abituale visto che si tratta del terzo caso in circa 60 giorni dopo il ritrovamento di una megattera prima e di una balenottera boreale poi. La prima megattera era stata soprannominata Hessy ed era stata trovata morta nel Tamigi vicino a Greenhithe. La balenottera boreale invece a Gravesend il 18 ottobre.

Per Hessy era anche stata ricostruita uan storia. La giovane femmina, era stata avvistata mentre era ancora viva e nuotava nel fiume. Poi era stato ritrovato il corpo senza vita in acque poco profonde, sotto un ponte nel Kent. Gli scienziati del Cetacean Strandings Investigation Program (CSIP) della Zoological Society di Londra dopo aver eseguito l'autopsia avevano concluso che probabilmente doveva essere stata ferita da una nave visto che aveva per una grande ferita nella parte inferiore della testa. La balenottera boreale invece soffriva di un'infezione da parassiti. Ogni anno sono circa 600 i cetacei che vengono trovati bloccati lungo le coste inglesi.