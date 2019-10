Barcolana, anche gli immigrati in gara. Salvini all'attacco

Soffiano venti di tempesta sulla 51esima edizione della Barcolana, la storica regata velica internazionale che, come da tradizione, si tiene nel Golfo di Trieste nella seconda domenica di ottobre.

Le condizioni meteo, però, non c’entrano nulla. La bufera che si è scatenata nelle ultime è legata a fortissime polemiche politiche. Quest’anno, infatti, alla manifestazione sportiva parteciperà anche una barca che promuove la campagna nazionale "Io accolgo" con a bordo alcuni rifugiati delle strutture di accoglienza, nell’ambito del progetto prevede anche escursioni nel golfo di Trieste.

Come riporta Il Gazzettino, nel comunicato stampa dell'Ics si legge che la finalità dell’iniziativa è quella di “promuovere l'inclusione sociale attraverso uno sport antico ma innovativo, naturalistico e con forti elementi valoriali come quello della vela" che diventa "un canale di apprendimento rivolto a persone meno fortunate per vivere il mare in sicurezza e in autonomia, nel rispetto dell'ambiente e di uno sviluppo ecologico e sostenibile".

La partecipazione alla gara non è l’unica azione a favore dei migranti ma va di pari passo con la raccolta firme per abrogare i decreti sicurezza e chiedere la cessazione degli accordi con la Libia. La presenza della barca per compiere rivendicazioni politiche non è piaciuta al leader della Lega Matteo Salvini che su Facebook ha fatto sentire la sua voce. “Dopo i corsi di sci adesso arrivano i corsi di vela per immigrati con annessa raccolta firme per cancellare i Decreti Sicurezza. Roba da matti..." , ha scritto l’ex ministro dell’Interno che ha fatto riferimento alle spese sostenute in passato dalla giunta Serracchiani per far svolgere ai richiedenti asilo corsi di sci.

Migliaia sono stati i like, le condivisioni e i commenti al post di Salvini. Moltissimi utenti criticano la partecipazione della barca degli immigrati alla gara e invitano, con ironia, i responsabili del progetto ad ospitare nelle loro case e a loro spese qualcuno dei richiedenti asilo. Non poche persone sottolineano che agli stranieri viene concesso qualcosa che agli italiani non è consentito. Le polemiche montano e di sicuro, non si placheranno al termine della gara.