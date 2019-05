Bari, il sindaco Decaro verso la riconferma col 66%

Antonio Decaro è sempre più vicino alla riconferma a sindaco di Bari. Secondo la seconda proiezione diffusa dal Consorzio Opinio Italia per la Rai il sindaco uscente del capoluogo pugliese vincerebbe col 70,8% dei voti.

Il suo principale sfidante Pasquale di Rella, candidato del centrodestra, si fermerebbe al 21,8% mentre la grillina Maria Elisabetta Pani otterrebbe il 5,9% dei consensi. La copertura campionaria è solo del 19% ma il risultato appare consolidato tanto che il forzista Di Rella ha già telefonato a Decaro, che ricopre anche il ruolo di presidente dell'Anci, per complimentarsi per la vittoria. La candidata pentastellata Pani, invece, ha commentato: "Se dovessero essere confermati i dati che arrivano dai primi seggi, rispettiamo il volere dei cittadini, che non vogliono cambiare davvero questa città. In quel caso saremo all'opposizione, che darà molto fastidio sia al centrodestra che al centrosinistra". Evidentemente la Pani si aspettava un risultato totalmente diverso dal momento che per le Europee il 27,6% (45.847 voti) dei baresi ha scelto di votare il Movimento Cinque Stelle. A seguire la Lega con il 21,8% (36.195 voti) e il Pd del renziano Decaro che si è fermato al 20,4% (33.814 voti). I dati reali delle comunali, quando sono state scrutinate 302 sezioni su 345, attribuiscono il 66% a Decaro, il 24,1% a di Rella e l'8,5% alla Pani.