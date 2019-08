Barista cinese massacrata nel locale con 8 coltellate

Una coltellata dopo l'altra, senza nessuna pietà. È morta massacrata da otto, dieci pugnalate una ragazza cinese di venticinque anni, che lavorava in un bar gestito dalla madre.

Un omicidio agghiacciante che ha sconvolto la periferia di Reggio Emilia in una calda giornata di agosto. Il delitto si è consumato intorno alle 18 nel bar Moulin Rouge di via XX Settembre, all'ex Foro Boario.

E subito dopo è scattata la caccia all'uomo in tutte le strade e i quartieri della città. La vittima di chiamava Hui Zhou, ma i clienti e molti amici la conoscevano semplicemente come Stefania. Ieri pomeriggio stava dietro al bancone e stava lavorando quando un uomo è entrato nel locale. Tutta la scena si è svolta sotto gli occhi di due avventori, che non hanno potuto far molto per strapparla alla morte. Sono rimasti sotto choc, quasi pietrificati.

Poi, ascoltati dalla polizia, hanno raccontato che un uomo, di mezza età, è entrato e ha scambiato qualche parola con lei, probabilmente in cinese. Loro non hanno capito che cosa stesse dicendo alla giovane perché il killer non parlava italiano. Quini l'assassino ha alzato il coltello e ha fatto scempio del corpo della poveretta ed è fuggito, facendo perdere le proprie tracce. La ragazza sarebbe morta sul colpo.

Immediato è stato l'allarme alle forze dell'ordine. Sul posto, sono arrivate decine di auto della questura, squadra mobile e scientifica e alcuni operatori del 118, che non hanno potuto far altro che accertare il decesso della giovane. Poi hanno dovuto soccorrere la mamma della vittima, che entrata nel bar si è sentita male.

La polizia indaga per chiarire i contorni e il movente del delitto. In tutta Reggio si è aperta una enorme caccia all'uomo e sono state subito acquisite le immagini delle telecamere presenti in zona. Inoltre sono stati ascoltati i due avventori, testimoni oculari dell'orrendo delitto. I due uomini sarebbero in grado di riconoscere chi ha ucciso la venticinquenne e hanno fornito una sommaria descrizione agli investigatori che si occupano del caso. Oscuro, invece, sembra essere il movente dell'orrendo omicidio. Il killer avrebbe le ore contate e in nel giro di poche ore potrebbe finire dietro alle sbarre.