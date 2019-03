Basilicata domani al voto. Sprint finale per Bardi

Roma - «Vinceremo, ne sono sicuro. Credo che ormai la scelta in Basilicata sia solo all'interno dei partiti del centrodestra. E Forza Italia, all'interno del centrodestra, è il partito della democrazia liberale e della tradizione cristiana, il partito della libertà e delle soluzioni concrete per risolvere i problemi».

La convalescenza non frena il desiderio di Silvio Berlusconi di far sentire la propria voce e di partecipare alla chiusura della campagna elettorale per le Regionali in Basilicata. All'inizio della prossima settimana, il Cavaliere sarà dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove è ricoverato da martedì per un intervento chirurgico di ernia incarcerata in regime di urgenza. Berlusconi trascorre la convalescenza, tra visite e telefonate, spesso di lavoro, in vista del suo ritorno a Roma (forse tra martedì e mercoledì). Nella Capitale pianificherà con i suoi dirigenti la campagna per le Europee e i dettagli dell'Assemblea nazionale azzurra, in programma il 30 marzo al palazzo dei Congressi dell'Eur, per festeggiare i 25 anni di storia del partito. Ma per il momento la sua attenzione si concentra sullo sprint finale verso il voto in una regione dove il centrodestra punta a conquistare un altro spicchio di Italia dopo i successi in Friuli, Molise, Trento e Bolzano (qui però a livello di alleanze c'è stata l'alleanza Svp-Lega), Abruzzo e Sardegna. Secondo previsioni e sondaggi Bardi è in testa, ma il distacco non è blindato, anche se non va dimenticato che stiamo sempre parlando di quella che spesso è risultata essere la regione più rossa d'Italia.

In serata Berlusconi interviene telefonicamente a un evento elettorale dove sono presenti anche Antonio Tajani e Anna Maria Bernini. Quest'ultima impegnata in un tour della regione definisce la Basilicata «una terra straordinaria e straordinariamente capace di sprigionare potenzialità ma non sufficientemente interconnessa». E Berlusconi promette al suo candidato che non farà mancare impegno e presenza.

«Ho assicurato a Bardi la mia vicinanza da uomo di impresa e di Stato per tutto ciò che sarà necessario per risolvere i problemi della Basilicata» assicura Berlusconi. «Ora la parola passa a voi lucani. Domenica prossima dovete andare a votare. Solo così sarete sicuri di migliorare la vostra Regione. La Basilicata è pronta a ripartire! Il centrodestra vincerà, ne sono assolutamente sicuro».

Lo sguardo si volge poi verso il futuro e si intreccia con la speranza che lo schema politico locale possa cambiare anche a Roma. «Dopo la Basilicata, credo che anche l'Italia possa avere il governo di centrodestra che si merita. I Cinquestelle ormai hanno fatto vedere di essere assolutamente incompetenti e di aver gridato onestà, onestà come slogan elettorale ma di essere invece peggio degli altri».