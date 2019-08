Di Battista all'attacco del Pd riapre la porta alla Lega

< style="font-size: 14.608px;">Alessandro Di Battista sembra non gradire proprio l'accordo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. L'esponente del M5s è tornato a parlare e lo ha fatto su Facebook, senza risparmiare frecciatine al Pd, futuro alleato di governo della sua compagine pentastellata. E mandando, allo stesso tempo, messaggi di fumo alla Lega.

Dibba ha scritto un duro post sul proprio profilo social, scagliandosi contro l’establishment: "NO AI BENETTON, NO A MALAGÒ, NO AI CONFLITTI DI INTERESSE" , scrive proprio così, tutto in maiuscolo. E dunque aggiunge: "Insisto. Un grande potere contrattuale deve imporre grande coraggio sui temi" .

Quindi, fa il suo elenco di pretese: "Io, da cittadino e da persona che negli anni ha dato anima e corpo al Movimento pretendo: la revoca delle concessioni autostradali ai Benetton, un gruppo che ha socializzato i costi e privatizzato i profitti e che dopo la tragedia del Ponte Morandi non deve più toccare palla; che si porti a compimento la riforma dello sport per togliere potere clientelare dalle mani di Malagò (avvistato due giorni fa 'stranamente' all'Olimpico accanto a Veltroni); che si realizzi finalmente una legge durissima sui conflitti di interessi e contro l'accentramento di potere, immenso male del nostro Paese" .