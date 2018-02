Di Battista attacca la Boschi: "L'Alto Adige non è una discarica di politici"

"Per me l'Alto Adige non può essere trattato come una discarica dei rifiuti politici, metaforicamente" . Lo ha dichiarato Alessandro Di Battista commentando la decisione del Pd di candidare Maria Elena Boschi nel collegio di Bolzano. L'esponente del M5S, in comizio a Merano, ha continuato: "politici che non verrebbero più eletti a casa loro, perché li conoscono, li piazzano qua tramite accordi politici perché qua hanno il posto paracadutato".

I Cinque Stelle "devono sciacquarsi la bocca prima di parlare dell'Italia, di questo Paese meraviglioso. Sono incompetenti, arroganti, insultatori di professione... Non etichetti gli italiani come rincoglioniti perché non votano come dovrebbero" , ha reagito il segretario Pd Matteo Renzi.