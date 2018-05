Di Battista fa l'eroe dei due mondi: "Ora parto ma tornerò alla politica"

Che Alessandro "Dibba" Di Battista sognasse da Che Guevara, da sempre nel suo Pantheon politico, non è certo una novità. Ma ora il pasdaran dell'ortodossia grillina in partenza per il terzo mondo si prepara già a tornare, smartphone in pugno, e a vestire con ancora più ambizione i panni dell'eroe dei due mondi.

In America Latina a fare il reporter con pargoletto al seguito e poi di nuovo in Italia a guidare la riscossa pentastellata nelle prossime urne, quelle che nei suoi sogni dovrebbero assegnare al MoVimento Cinque Stelle la palma della vittoria assoluta e garantire una maggioranza tale da poter riformare tutto il riformabile.

Intorno alle 9.30 di stamattina "Dibba" ha scelto di rivolgersi ai propri sostenitori, com'è suo costume, via Facebook, annunciando i progetti per il prossimo futuro: "Ogni volta che guardo mio figlio mi viene voglia di lottare e mi viene ancor più voglia di dare spazio alla mia libertà. Domani mattina la famiglia Di Battista partirà, il biglietto è fatto e abbiamo pensato alle prime tappe", scrive. Quindi aggiunge una postilla che cambia tutto: "Per un po'..."

E preannuncia il proprio ritorno in campo, appena pochi mesidopo il clamoroso ritiro dalla politica attiva: "Alcuni ipocriti che hanno l'arroganza di sentirsi gli unici in diritto di gestire le nostre vite mi hanno fatto cambiare idea. Partirò domani, ma tornerò non appena ci dovesse essere bisogno di me. Ieri ho parlato con Luigi e gli ho detto tutto questo. Vado a lavorare, torno, per intenderci, a fare il lavoro che facevo prima di entrare in Parlamento. Lo voglio fare e lo devo anche fare avendo oltretutto responsabilità da padre. Difficilmente si voterà prima dell'estate ma non appena ci dovesse essere una data certa tornerò in Italia perché voglio insegnare a mio figlio ad essere libero ma anche a credere e lottare per le proprie idee."