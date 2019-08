Bavaria, la "Fabbrica della birra"

nostro inviato a Lieshout (Paesi Bassi)

C'è un luogo, in un punto dell'Europa ignoto ai più, dove vive il Willy Wonka della birra. È leggermente più brillo del suo collega cioccolataio, e i suoi fan sono sperabilmente più adulti, ma l'atmosfera è quella. Tradizione, rigore, gioco, passione.

La «fabbrica della birra» è la Bavaria e si trova a Lieshout, nel Brabante, Sud dei Paesi Bassi. Se volete trovare nei dintorni un toponimo vagamente familiare dovete spingervi fino a Eindhoven, che ai calciofili evoca la squadra del PSV e a tutti la Philips e i suoi televisori e i suoi rasoi elettrici.

Il birrificio se lo guardate dall'alto, per esempio su Google Maps, occupa più o meno un quarto della superficie del comune. Se come noi avete la fortuna di visitarlo è una cittadella affascinante, dove la produzione della bevanda luppolosa - che è faccenda serissima - diventa anche divulgazione e gioco. A chi arriva in questa zona boscosa dei Paesi Bassi è proposta una narrazione avvincente, che parte dalla conoscenza degli ingredienti (l'acqua di fonte purissima, i malti di diversi cereali, i luppoli) e si conclude con un'esperienza di «realtà aumentata» che fa vivere il percorso di una bottiglia dal lavaggio alla spedizione.

Bavaria è uno dei birrifici indipendenti più grandi d'Europa e quest'anno festeggia i trecento anni dalla sua fondazione. Appartiene allo Swinkels Family Brewers, un gruppo di cui Bavaria costituisce solo il marchio più noto a livello internazionale. In Italia, dove è presente da trent'anni, è presente anche con i marchi 8.6, Urthel, Claro, Hollanda, La Trappe e con alcuni brand belgi «di nicchia» quali Cornet, Estaminet, Palm, Rodenbach, Arthur's Legacy e Steen Brugge. Nel nostro Paese Swinkels Family Brewers è il gruppo che quest'anno, a fronte di un mercato in lieve flessione in termini di volume (-0,2 per cento) e in leggera crescita in termini di valore (+1), ha fatto registrare la migliore performance per volume (+5,6) e la seconda per valore (+3,8). «Bavaria oggi è un marchio fortemente riconoscibile e popolare anche in Italia - dice Luca De Zen, amministratore delegato di Swinkels Family Brewers in Italia -. Nonostante la crescita e il successo a livello internazionale continuiamo a essere un'azienda familiare indipendente con un forte focus su innovazione, qualità e sostenibilità».

In occasione del 300° compleanno Bavaria ha lanciato la Anniversary Super Premium, una pilsner a edizione limitata con sette ingredienti speciali, sette come il numero delle generazioni Swinkels che si sono succedute alla guida del birrificio: quattro varietà di malto (due di orzo, una di avena e una di frumento) e tre luppoli (Cascade, Columbus, Spalt Select) che danno vita a una birra dorata, limpida, dall'aroma agrumato e speziato e dal gusto nitido ed elegante. La gradazione alcolica è 5,5 e il formato da 66 cl.