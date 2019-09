Beatrice Lorenzin entra nel Pd: "Rafforzare i dem, unico modo per fermare Salvini"

" Rafforzare i dem allargando il campo dei moderati è l'unico modo possibile per fermare Salvini ". Beatrice Lorenzin ha fatto la sua scelta ed entrerà nel Partito democratico di Nicola Zingaretti. A motivare la decisione, in un colloquio con Repubblica, è stata proprio lei, ex Forza Italia ed eletta alle ultime politiche con il suo simbolo, Civica Popolare.

L'ex ministro della Salute non ha negato di aver avuto "contatti diretti" anche con Matteo Renzi, all'indomani della fondazione del suo nuovo partito, Italia viva. Ma la decisione è stata un'altra ha spiegato lei: " Alla fine, dopo aver riflettuto a lungo, ho fatto la scelta a mio parere più giusta rispetto al percorso che ho fatto in questi anni ".