Bechis critica il Mes e Gruber lo interrompe per fargli la lezioncina

Mes, Conte, governo e opposizione sugli scudi sono stati al centro della puntata di ieri sera di Otto e mezzo. E ancora una volta Lilli Gruber si è prodigata in una appassionata difesa dell’Europa e dello stesso Meccanismo europeo di stabilità. Ospiti in studio i giornalisti Franco Bechis, Giovanni Floris e Annalia Cuzzocrea (firma de La Repubblica), mentre in collegamento audio-video da Bruxelles ha fatto capolino l'ex Scelta Civica, ora Partito Democratico, Irene Tinagli.

La padrona di casa ha subito messo alle strette il direttore de Il Tempo: "Hai scritto sul tuo giornale che Conte ha fregato l’Italia…" . E allora Bechis espone tutte le sue perplessità: "Ci sono due punti del nuovo Trattato del Mes che sono molto dubbi e che quasi rispecchiano in sé il pasticcio che nel 2010 fecero Angela Merkel e Nicolas Sarkozy nel 2010 parlando del coinvolgimento del settore privato, innescando quella crisi dei mercati finanziari che travolse l'Italia nel 2011…" .

E poi c'è un altro punto che non convince Bechis, ovvero il meccanismo di ristrutturazione del debito in caso di richiesta d'aiuto: "Insomma, con la ristrutturazione del debito il titolo che oggi vale dieci potrebbe valerne appena cinque…" . Il che, ovviamente, sarebbe una bella beffa, oltre che un enorme danno finanziario per l'Italia.

Qui, allora, interviene a gamba tesa la conduttrice, che cerca di ridimensionare gli appunti al Mes del suo ospite: "L'obbligo di ristrutturare il debito arriva se l’Italia è sull’orlo della bancarotta e ha la necessità vitale di farlo. È una questione molto tecnica…" . Dunque Bechis prova a spiegare ulteriormente i suoi dubbi, ma viene sostanzialmente interrotto dalla Gruber: "Un attimo, no…no Franco, ti fermo…" . In aggiunta alla sua voce, arriva a dar manforte quella della dem Tinagli che tuona: "Non è così…".