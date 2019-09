La Bellanova assume De Giorgi: maxi contratto da 80mila euro

Un ennesimo nuovo inizio per Alessio De Giorgi. È fresca la sua nomina all'interno del dream team di Teresa Bellanova: dopo aver ricoperto il ruolo di social media manager di Matteo Renzi, ora gli è stato proposto un contratto da ben 80mila euro - come riportato dall'edizione odierna de La Verità. Il fondatore di Gay.it in passato si è reso protagonista di diverse gaffe in altrettanti ambiti.

Il passato

Nel 2017 negò pubblicamente di essere l'amministratore della pagina Facebook "Matteo Renzi news". Nulla di strano, vero? Peccato però che la smentita sia arrivata attraverso quello stesso profilo senza che lui se ne fosse accorto. Non sono mancate occasioni in cui ha messo in imbarazzo il Partito democratico: mentre era in corso il dibattito parlamentare sulle adozioni civili, aveva deciso di rendere nota una lista (con tanto di nome, cogonome e indirizzo mail) di coloro che si erano schierati contro la stepchild adoption.

Si è poi scoperto che la sua società era proprietaria di quattro siti che, oltre a proporre video pornografici con contenuto omosessuale, organizzavano incontri gay con escort. A una settimana dalla sua candidatura con Mario Monti venne pubblicata una foto in compagnia di un gruppo di drag queen; il Professore non tollerò quell'immagine. De Giorgi chiese comunque un risarcimento per il lavoro svolto nella comunicazione di Scelta civica; la causa si chiuse con una transazione. Ora bisognerà attendere per vedere se la nuova pedina schierata dietro le quinte del governo giallorosso collezionerà un altro flop.