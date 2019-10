La Bellanova ha la soluzione: "Giovani, tornate a zappare"

Un ritorno alla terra, che coinvolga donne e giovani. È questa la proposta del ministro delle Politiche agricole, Teresa Bellanova. Un'idea per far tornare sempre più ragazzi e ragazze all'agricoltura. " Sebbene cresca l'interesse dei giovani, l'agricoltura soffre un processo di senilizzazione: solo l'8% delle aziende ha un capo under 40 ", ha spiegato il ministro.

La soluzione è quindi quella di puntare su giovani e ragazze con un incremento del credito e dei capitali da investire: un modo per rendere più accessibile la terra. Come riporta Libero, il 28,8% delle aziende agricole italiane (una su quattro), ossia 215 mila imprese in totale, è guidato da donne, con una maggiore incidenza nel Mezzogiorno. Inoltre, il 25% di queste attività ha al vertice ragazze sotto i 35 anni, molte delle quali frequentano anche l'università.