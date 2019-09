Bellanova: "Non sono frustrata dal fatto di non aver potuto studiare"

Non è orgogliosa di non avere un titolo di studio superiore ma questo fatto non le provoca insoddisfazione. Il concetto è stato espresso su Twitter dal ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova, finita al centro di una polemica politica sul suo percorso scolastico.

La senatrice del Pd ha sottolineato di non aver mai nascosto che non ha potuto proseguire gli studi. “ Ma ai ragazzi che incontro dico: studiate, studiate, studiate - scrive il ministro -. Perché più si sa, più si può ”. Parole che ha ribadito anche in un’intervista a Repubblica. Bellanova ha precisato di aver fatto tutto il possibile contro la dispersione scolastica per facilitare l’accesso agli studi.

Poi ha ricordato la fatica di svegliarsi all’alba per andare a lavorare nei campi a 14 anni. Un’esperienza che le ha permesso di fortificare il suo carattere. “ Quando vieni privata dell’infanzia e del diritto al gioco - ha spiegato Bellanova - quando non hai la fortuna di studiare perché lavori e le due cose sono incompatibili allora ti crei una corazza ”.

Il ministro dell’Agricoltura ha concluso ricordando le sue amiche braccianti che come lei non hanno potuto studiare ma nemmeno avere figli perché sono morte “ a 17, 18 anni negli incidenti dei pullmini dei caporali, nei campi ”.