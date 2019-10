Bellanova già "sfratta" Conte: "Siamo pronti per un premier donna"

Quello di Teresa Bellanova, ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del Governo Conte 2, è un atteggiamento a dir poco strano. Da quando ha lasciato il Pd per aderire ad Italia Viva, neonata creatura politica fondata da Matteo Renzi, non perde occasione di lanciare strali contro il suo ex partito e l’esecutivo di cui fa parte.

Dal palco della Leopolda 10, ad esempio, la Bellanova ha spiegato il perché della scissione dai dem: "Non potevamo starci più perchè c'erano troppe guerre, troppe bande armate" . Non meno tenero è il suo pensiero riguardo la manovra. "Dirsi soddisfatti della manovra è eccessivo. Dobbiamo puntare a migliorarla nel percorso parlamentare. L'emergenza che ha l'Italia si chiama lavoro e all'emergenza lavoro si risponde se noi facciamo ripartire l'economia, non con la decrescita felice che parla solo a quelli che hanno la pancia piena" , ha dichiarato il ministro nel corso del programma di Myrta Merlino L'aria Che Tira su La7.