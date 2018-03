Beppe Grillo contrario alla linea del "governo a tutti i costi"

Ormai pare chiaro che Luigi Di Maio voglia formare un governo a tutti i costi, così come vorrebbe anche Davide Casaleggio, vero leader del Movimento Cinque Stelle. Una linea che determinerebbe un'alleanza con l'odiato Pd contro cui i pentastellati hanno fatto un'opposizione durissima in questi ultimi cinque anni.

Uno scenario che, però, stando a quanto rivela Dagospia, non piacerebbe proprio al fondatore del Movimento, Beppe Grillo, contrarissimo alla linea del "governo a tutti i costi". Il comico genovese, infatti, è convinto che non si possa passare da "devono accettare il nostro programma" a "dieci punti programmatici" altrimenti si vanificherebbero le promesse stesse del Movimento. Per Grillo sarebbe meglio l'opposizione rispetto a un governicchio fatto insieme a coloro che si voleva spazzare via. Non è facile passare da 'movimento di lotta' a 'forza di governo' e proprio la linea movimentista di Grillo potrebbe mette in seria difficoltà l'ascesa di Luigi Di Maio verso la poltrona più importante di Palazzo Chigi.