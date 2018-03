Beppe Grillo: "È finita l'epoca dei Vaffa"

"Io che ho parlato per tutta la vita..." . Si intitola La percezione del nulla ed è il video di nove minuti che oggi Beppe Grillo ha postato sul blog (guarda qui). "Ho parlato tutta la vita - dice il comico genovese - ho speso 60mila parole al giorno per 40 anni... capisco che il senso delle parole, che sono inutili, a volte provocatorie, a volte deformi, a volte violente, il mio Vaffa..." .

È un fiume in piena, molto malinconico. "Forse - ammette - è finita l'epoca del Vaffa ma comunque ho cercato di capire, di essere curioso, di capire, Dio mio, capire..." .

E Grillo se la prende col metodo di voto in Italia: " Adesso non ragioniamo più, secondo me non stiamo più ragionando, perché andiamo a votare, andiamo a votare con un criterio che io non ho mai visto, con le cabine... Già con l'espressione delle persone quando entrano, anch'io per l'amore di Dio, quando entro con il documento, che ti aggiri e guardi e sei in preda a qualsiasi persona che ti dica 'si metta li' e tu ti metti lì, perchè non capisci. Vedi 3, 4 seduti, studenti, uno in piedi che deve essere il presidente, quattro cabine con una strana porta e una tenda e lì devi andare. Allora tu dai il documento, mi dia questo, mi di quell'altro poi vada lì! C'è la biro, la matita, la matita, devi mettere una roba che tra il proporzionale non proporzionale, il cumulativo, non cumulativo, devi mettere una X, una X - sottolinea - come gli analfabeti .

Un sistema arretrato per il comico genovese, che rilancia: " In Estonia dal 2005 con un clic su una tastiera, maledetta, votano dal 2005 e noi ancora lì, poi torni e dai la scheda, non la metti nemmeno più dentro perchè c'è una specie di chip e una striscetta, la prende il presidente e la deve mettere lui, allora poi, i rappresentanti di lista che sono 3 di là, 3 di qua si guardano uno con l'altro, che non si fidano più di loro, allora poi mettono tutto in una scatola, mettono tutto in una scatola, una scatola così e il presidente, magari un laureato, una persona che in casa aveva una dignità, prende la scatola con le schede dentro e la shakera ciktumciktam ciktumciktam, la shakera! Poi chiama uno, estratto a sorte, che deve mettere la mano dentro e tirare su le schede, che vengono poi scrutinate, e lì si perderanno il 6,7% di voti nulli, perchè poi i voti nulli saranno quelli che la gente ci scrive delle cose ".