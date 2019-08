Beppe Grillo vuole un Conte-bis: "Lui tra gli 'elevati'"

Beppe Grillo dà il "benvenuto tra gli Elevati" al premier dimissionario Giuseppe Conte, lasciando intendere che gradirebbe fortemente una sua riconferma a Palazzo Chigi. Il garante del M5S, sul suo blog, fa una vera e propria ode al presidente del Consiglio uscente, ripubblicando il post con cui lo aveva salutato all'inizio della sua avventura politica.

Secondo Grillo, Giuseppe Conte è stato il primo presidente del Consiglio "in tanti anni che nessuno riesce a deridere" , grazie al suo " profondo senso di rispetto per le istituzioni" , a cui si aggiunge " una chiara pacatezza ricca di emozioni normali, senza disturbi della personalità". E ancora: "Questo è Giuseppe Conte, giunto a noi dopo una serie di personcine davvero incredibili, come dimenticare le incredibili figuracce internazionali che ci hanno regalato?" . Un nome, quello di Conte, frutto di un contratto che il Movimento stipula con "la Lega di Salvini, che in quel periodo era molto meno screditata del "partito democratico" oramai trasformato in un girone di filobanchieri dall'ex menomato morale di Firenze".