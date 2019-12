Beppe Grillo: "Le sardine? Movimento igienico-sanitario"

"Le sardine sono un ufficio di igiene per la salute pubblica ". Così, il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, definisce il movimento che contrasta nelle piazze il leader della Lega, Matteo Salvini.

"Sono un movimento igienico-sanitario - scrive Grillo sul suo blog- Sono come tennisti vestiti di bianco che sfidano una squadra di rugbisti fangosi, volgari, incattiviti (con tutto il rispetto per i veri rugbisti gentiluomini)" . L'unica cosa che chiedono, a detta del leader dei 5 Stelle è " l'igiene della parola ". Nelle piazze e agran voce, reclamano " una convalescenza vigorosa dalla attuale malattia delle lingue e delle menti che fa sembrare certe espressioni pubbliche un vociare roco di hooligan pronti al balzo, oppure un minacciare gradasso di un capobanda ".

Poi ammette: " Anche noi in passato abbiamo un pò esagerato. Ma ora non lo facciamo più. E le nostre esuberanze erano un raffreddore rispetto alla peste che osteggiano le sardine. Giovani, puliti, entusiasti, grandiosi ma modesti ". Non c'è odio nelle parole delle sardine, che " vogliono solo dignità, non per loro ma per gli italiani ". A detta di Grillo non c'è nient'altro dietro e ammonisce: " Non chiedetegli di più ". C'è chi li rimprovera perché sono un movimento senza un progetto, che non vuole presentarsi alle elezioni e che non si occupa delle diseguaglianze economiche né del cambiamento climatico: " Non chiediamogli di essere quello che non sono- ammonisce il leader- Le sardine sono solo un commando dell'ufficio d'igiene per ristabilire la salute pubblica ".