Berlusconi: "L'economia va male, questo governo va mandato a casa"

A Villa Gernetto (Lesmo), sede dell'Università del pensiero liberale, Silvio Berlusconi ha incontrato giocatori e dirigenti del suo Monza calcio, squadra che milita nel campiobato di Lega Pro. Al suo fianco ci sono il fratello Paolo e il senatore azzurro e amministratore delegato del club, Adriano Galliani. Il Cavaliere si sofferma sull'attualità politica e boccia il governo Conte, snocciolando alcuni dati: "La nostra economia va male, siamo l'ultima economia per crescita, l'unica in Europa che non cresce. Va male il nostro debito, è il più alto in Europa. Siamo isolati dall'Europa. Abbiamo la disoccupazione più alta. La Gemania ha il 3,2%, un altro paese a caso, il Portogallo, ha il 6,4%. Noi abbiamo il 10,9%".

"Abbiamo 1,6 milioni di italiani senza lavoro da più di dodici mesi, e 285mila giovani hanno dovuto lasciare il Paese perché non hanno trovato in Italia un'attività di lavoro come la desideravano e sono andati a cercarela all'estero. Per tutti questi motivi - ha aggiunto Berlusconi - dobbiamo mandare a casa il prima possibile questo governo per tornare a un governo di centrodestra con cui Forza Italia fulcro dell'alleanza".