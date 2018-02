Berlusconi: "Io farò regista da fuori Di Maio? Un bel musino"

C'è una nota personale nelle parole di Silvio Berlusconi, che in studio a Otto e mezzo dice che per l'undicesima volta diventerà nonno, perché la figlia Barbara aspetta un maschietto.

Silvio Berlusconi vira poi sulla politica e dice che " fu Renzi, dopo la condanna che mi mise fuori dal Senato, a dire 'game over', e cioè che ero finito. Lui non ha resuscitato nessuno. E io non credo proprio che resusciterò lui ". Lo preferisce tuttavia a D'Alema, per avere "tagliato tutti i legami con il partito comunista".

L'obiettivo di Berlusconi è chiaro. " Ho l’obiettivo di sottrarre il Paese ai Cinque stelle ", dice, ribadendo poi quanto spesso ha già detto sul candidato premier grillino: " Di Maio è un ragazzotto senza scuola e senza mestiere ". Che avrà anche "un bel musino televisivo", ma non è fatto per guidare il Paese.

" Mai pensato di presentarmi come nuovo, ma forse ho imparato un poco le regole della politica e non è conveniente a chi sta davanti confrontarsi con chi sta dietro ", aggiunge poi Berlusconi. " Mi va benissimo di fare l'allenatore, il regista da fuori. Penso anzi di essere ancora più efficace da fuori... ".