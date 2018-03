Berlusconi attende il voto passeggiando a Napoli

Silvio Berlusconi si è regalato una giornata di pausa nell'attesa del voto di domani 4 marzo. Il Cavaliere, in compagnia di Francesca Pascale, ha visitato la Cappello Sansevero nel centro storico di Napoli. Con Berlusconi e la Pascale erano presenti anche alcuni candidati azzurri.



Tra questi Mara Carfagna e Paolo Russo. Con loro anche Armando Cesaro, figlio di Luigi Cesaro. Il leader di Forza Italia dopo il suo arrivo ha salutato alcuni turisti presenti e si è concesso anche qualche selfie. Berlusconi è arrivato nel capoluogo partenopeo in tarda mattinata. Saltata la prima tappa, un caffè a Piazza dei martiri, a causa della forte pioggia di stamattina, Berlusconi accompagnato da Francesca Pascale si è recato alla cappella San severo nel centro storico per ammirare il Cristo velato. Poi un giro tra le botteghe dei presepi artigianali di San Gregorio Armeno. Infine poi un pranzo in uno degli alberghi del lungomare.