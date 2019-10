Berlusconi boccia la manovra: "Nessuna spinta a economia"

"Non ha nessuna parte che possa dare luogo allo sviluppo e a una spinta all'economia". Silvio Berlusconi smonta la manovra giallorossa e, incontrando i giornalisti ad Assisi per la fase finale della campagna elettorale per le Regionali, ha spiegato come nella legge di Bilancio allo studio del governo ci siano tasse "che ricadono sui consumatori", ha aggiunto.

A ormai quattro giorni dal voto, il Cavaliere si è detto praticamente certo del successo del centrodestra in Umbria con Donatella Tesei "contro questa incredibile aggregazione della sinistra". "Questo voto penso possa diventare un fatto simbolico, un primo avviso di sfratto per il governo", ha aggiunto, "Noi abbiamo come primo impegno quello di combattere l'oppressione fiscale, quella giudiziaria e quella burocratica, al fine di cambiare l'atteggiamento di questo Stato nei confronti di tutti noi, che non è l'atteggiamento di uno Stato amico, ma di uno Stato ostile"

Un "avviso di sfratto" lanciato già sabato scorso da piazza San Giovanni a Roma, dove Forza Italia è scesa insieme a Lega e Fratelli d'Italia contro il Conte bis. "Qualcuno, anche dei miei, ha detto che sabato ci siamo consegnati, a Salvini, appiattiti sulla Lega... È esattamente il contrario", ha spiegato il leader azzurro, "Salvini e Meloni hanno dichiarato di essere parte della nostra coalizione unita. Hanno voluto chiamarla non centrodestra, e va bene, io avevo proposta Casa della libertà, poi hanno scelto Casa degli italiani, e va bene. Sono io, con Forza Italia ad aver sempre sottolineato tutto il tempo l'assoluta necessità che la nostra coalizione anti-sinistra e anti-comunista fosse unita e con un programma comune".