Berlusconi lancia Altra Italia: "Sarà federata a Forza Italia"

Silvio Berlusconi manda un messaggio chiaro ai suoi: chi lascia Forza Italia non fa mai "bella fine politica". Una frase quella del Cavaliere che serve a serrare i ranghi all'interno del partito dopo le turbolenze degli ultimi giorni per l'astensione sulla commissione Segre. Il Cavaliere nel libro di Bruno Vespa in uscita il prossimo 6 novembre, parla di chi in questi anni ha tentato avventure politiche fuori da Forza Italia: " Ho sempre cercato il successore nei coordinatori nazionali. Se ne sono avvicendati tanti, ma quelli che si candidavano come miei successori non stati avvertiti come tali dal nostro Movimento e se ne sono andati... In ogni caso ricordo che chi ha lasciato Forza Italia non ha mai fatto una bella fine politica ". Poi parla del futuro e della federazione di "Altra Italia": " Penso alla creazione di due o tre nuclei di Altra Italia per ogni regione, prendendo anche il meglio delle liste civiche che si ispirano ai nostri valori. Una struttura giovane che si federi con Forza Italia senza ruoli di preminenza dell’una sull’altra. Da qui potrà nascere il mio successore ".

Insomma il leader di Forza Italia rilancia il progetto politico già nato qualche mese fa che mira a creare un grande polo moderato che possa unire tutti quei soggetti politici che si riconoscono nei valori e soprattutto nella tradizione politica degli azzurri. Da questa nuova avventura politica potrebbe nascere un nuovo leader capace di guidare, come ha sottolineato Berlusconi, Forza Italia nei prossimi anni. Altra Italia, come aveva spiegato l'ex premier a ilGiornale è un progetto politico molto ambizioso: "Sento il dovere di fare qualcosa, di non assistere passivamente al deteriorarsi della situazione politica nel nostro Paese. Nella situazione in cui siamo ridotti noi sentiamo il dovere di dare una struttura a quella che abbiamo chiamato “l’Altra Italia”, la “Vera Italia” e di realizzare una federazione dei partiti, dei movimenti e della realtà civiche di centro-destra o vicine al centro-destra. Ho voluto rivolgere un appello all’Italia responsabile, seria, costruttiva, ripeto, quell’ “altra Italia, l’Italia vera” che oggi è pressoché priva di rappresentanza politica, perché non va a votare o disperde il suo voto", aveva detto il leader di Forza Italia. Ora il nuovo piano politico decolla e di fatto scrive una fase nuova per i moderati del nostro Paese.