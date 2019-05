Berlusconi contro i gialloverdi al governo: "Sprovveduti e incapaci che fanno male all'Italia"

Silvio Berlusconi continua la sua battaglia politica e rilancia l'impegno personale e di Forza Italia in vista delle elezioni europee di domenica 26 maggio.

Una tornata elettorale decisiva per tutto il panorama politico italiano, a partire dalle due forze di governo, Lega e Movimento 5 Stelle, sempre più ai ferri corti. Ma il voto di domenica sarà molto importante anche per il Partito Democratico di Nicola Zingaretti e trainato (forse) da Carlo Calenda, e per la compagine azzurra guidata dal Cavaliere, che si (ri)candida a ricoprire un ruolo decisivo e in prima linea nelle fila del centrodestra.

Negli ultimi giorni l'ex premier non si è tirato indietro dal bacchettare Fratelli d'Italia e la stessa Lega, oltre ai pentastellati, nemici pubblici numero uno di Berlusconi.