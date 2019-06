Berlusconi: "Evitare la procedura ​Sarebbe una condanna"

Berlusconi è a Bruxelles per partecipare al pre-vertice del Ppe. Il leader di Forza Italia commenta la lettera inviata da premier Conte che di fatto dovrebbe scongiurare la procedura d'infrazione. " Preferisco non entrare nel merito della lettera, dobbiamo assolutamente augurarci che non si arrivi a quella condanna, perchè di questo si tratta, alla prescrizione per non avere rispettato le regole sull’aumento del debito. Mi auguro per l’Italia e per tutti noi che si possa evitare questa infrazione ", ha affermato l'ex premier. Il Cavaliere ha poi parlato del suo impegno in Europa: " Non ho ancora comprato casa a Bruxelles perchè ho visto che c’è molto da fare a Strasburgo ". Alla domanda se quindi abbia intenzione di comprarla a Strasburgo, dove si riunisce la plenaria del Parlamento europeo, l’ex premier ha risposto "no, due case mi sembrano troppe...". A questo punto il leader di Forza Italia ha parlato anche della battaglia per le nomine in Ue: " Oggi parliamo della possibilità di eleggere dei nostri colleghi alle cariche più importanti europee, presidente della Commissione e del Consiglio Europeo. Parleremo anche del presidente della Banca Centrale Europea. Oggi la riunione è tesa allo scopo di individuare dei nostri protagonisti del Partito Popolare Europeo che possano essere votati anche dai parlamentari degli altri gruppi ".

Infine il Cavaliere ha anche parlato di Forza Italia: " Dobbiamo rivedere un po' l'organizzazione interna di Forza Italia, ritornando alla Forza Italia prevista dallo statuto, che era stata un po' abbandonata per una gestione da buon padre di famiglia della stessa Forza Italia. Ci stiamo avviando - continua - verso un percorso di rafforzamento dell'organizzazione di Fi sul territorio. Quello che cercheremo di far intendere agli italiani è che Forza Italia, all'interno del centrodestra, che è l'anima del Paese, è assolutamente essenziale, perché - conclude - è il movimento depositario dei principi fondamentali della civiltà occidentale ".