Berlusconi: "Girano tante fake news Ma l'Italia crede in me"

Silvio Berlusconi prosegue nella sua campagna elettorale in vista del voto del prossimo 4 marzo. Il Cavaliere è intervenuto ai microfoni di Radio 101 per spiegare il suo programma per il rilancio del Paese. E così Berlusconi sottolinea l'importanza dell'introduzione della flat tax: "La flat tax è il nostro primo obiettivo, la chiave di volta di tutta la nostra politica economica. In Italia c’è un livello di tassazione troppo alta, la crescita è soffocata dalla eccessiva tassazione. La flat tax che propone il centrodestra si può tradurre come tassa piatta con una sola aliquota per famiglie e imprese al 23% all’inizio, per poi cercare di abbassarla nel corso della legislatura. Verranno razionalizzate le detrazioni e le deduzioni lasciando solo quelle principali, come sui figli, le cure mediche e il mutuo".



Poi il Cav parla del suo rapporto con gli elettori: "Io sono un esperto di fake news perché ne sono stato vittima, come mai nessuno nella storia d'Italia, di calunnie e insulti di ogni genere. Eppure sono oltre 200 milioni gli italiani che non hanno mai smesso di credere in me, questo dimostra che elettori sono più consapelovi di chi diffonde calunnie". Poi il leader di Forza Italia torna ancora sui benefici della flat tax: "Io sono convinto che ridurre le tasse, soprattutto al ceto medio, come noi pensiamo di fare con l'introduzione della flat tax, sia decisivo per la crescita, perché innesca un circolo virtuoso, l'equazione liberale della crescita e del benessere". Berlusconi a questo punto parla anche delle liste che sono state presentate e sottolinea l'importanza della comptenza delle donne candidate: "Vorrei che le nostre candidate donne fossero valutate per quello che hanno fatto e sanno fare e non per un concorso di bellezza di 10 o 15 anni fa". Tra i nostri candidati gli "uscenti sono solo 68, cioè il 16% e non sono professionisti della politica", aggiunge Berlusconi. Infine