Berlusconi: "Forza Italia arriverà al 30% con i voti dei moderati delusi"

"L'obiettivo? Vincere". Silvio Berlusconi si prepara al voto e fissa l'asticella: " Con Forza Itlaia puntiamo al 30%: ci arriveremo recuperando coloro che votavano già per noi e che sono quegli elettori moderati che, disgustati e delusi da questa politica e da questi politici, si sono rassegnati e non vanno più a votare ".

Il Cavaliere è certo di riuscire a convincere gli astensionisti a tornare alle urne "spiegando che il loro interesse sarà quello di non consentire una vittoria dei Cinque Stelle". "Il Paese è a un bivio", spiega a Rai Parlamento, " Da un lato la nostra esperienza, concretezza, pragmatismo; dall'altro, i Cinque Stelle che sono dei dilettanti. Sono diventati loro i veri professionisti della politica, perché per loro l'unico mestiere, l'unico mezzo di sostentamento è ciò che guadagnano in Parlamento. Noi abbiamo un progetto per far ripartire l'Italia, mentre il loro massacrerebbe di tasse la nostra economia, e il ceto medio che loro invidiano, bloccherebbero le infrastrutture, accentuerebbero l'incubo giustizialista contro la libertà di tutti gli italiani e isolerebbe il nostro Paese in Europa e nel mondo ". E dà un "consiglio" a Luigi Di Maio: "Gli direi di trovarsi prima un lavoro e poi proporsi per governare l'Italia".

Resta fuori dai giochi invece il Partito democratico: "Il Pd è in crisi e non è nemmeno più in corsa per la guida del Paese", sottolinea l'ex premier, " E non per colpa del suo leader ma perché, come tutta la sinistra in Europa, è rimasto al secolo scorso, allo statalismo. Ha esaurito la sua capacità di progetto e innovazione. In tutta Europa la sfida è tra le forze di governo che sono espressione del Ppe e i movimenti ribellisti, pauperisti, giustizialisti come i Cinque Stelle ".

E le questioni interne al centrodestra? Per Berlusconi i nodi sono in via di dipanazione: "I miei rapporti con Salvini sono buoni: al di là degli stili diversi, al tavolo di lavoro è serio ragionevole", assicura il Cavaliere, secondo cui l'ipotesi di un Gentiloni bis è remota: "Io sono certo di tre cose: dopo le elezioni ci sarà un governo scelto dalla maggioranza degli italiani, che questo governo sarà del centrodestra e che Forza Italia sarà il primo partito a proporre al capo dello Stato il nome del candidato premier. Siamo già molto vicini alla maggioranza assoluta in Parlamento".