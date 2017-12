Migranti, Berlusconi boccia Minniti: "Politica assolutamente errata"

"Quando la percentuale dei votanti scende sotto il 50% è in pericolo la democrazia". A dirlo è Silvio Berlusconi ospite a Coffee break su La7. Il leader di Forza Italia cita l'affluenza alle regionali siciliane di novembre e ritiene che "tra gli astensionisti molti siano di centrodestra".

Poi l'ex premier fa il punto sul consenso del partito. "Al momento i sondaggi danno Forza Italia "al 16,5%-17%, e io intendo portarla al 30%".

Poi l'affondo sui pentastellati. Per l'ex presidente del Consiglio il M5s è "un movimento pauperista" e "sul reddito di dignità non abbiamo copiato il M5s. Ci siamo ispirati a Milton Friedman". Anche perché, continua il Cav, "il reddito di cittadinanza proposto da M5s è insostenibile per i conti pubblici". E ancora: "I grillini sono impreparati, incapaci, pauperisti e non avendo nulla hanno invidia particolare verso chi ha: il ceto medio, gli imprenditori che producono ricchezza. Un'invidia che si trasforma in odio".

Meno tasse per tutti e soprattutto "misure drastiche" per contrastare gli oltre 4 milioni di poveri che ci sono in Italia. Berlusconi dopo la pausa natalizia torna a pieno ritmo in campagna elettorale e assicura: "Purtroppo in Italia 4 milioni e 750 milioni di persone vivono nella povertà assoluta, un dato impressionante e inaccettabile in un Paese europeo. Noi abbiamo pensato ad una misura drastica, un reddito di dignità. Sotto la soglia di mille euro di reddito al mese non soltanto non si dovrà pagare nessuna tassa, ma sarà lo Stato a versare una somma per integrare per arrivare ai livelli di dignità garantita da Istat".

Il leader di Forza Italia torna poi a parlare del giudizio della Corte di Strasburgo sulla sua condanna penale in Italia e dice: "Dalla Corte di Strasburgo mi aspetterei un responso di giustizia: non si può condannare qualcuno con una legge successiva ai fatti di cui si discute. La retroattività della legge Severino andrebbe cancellata".

Sull'emergenza migranti, Berlusconi smonta l'operato del governo Gentiloni e del ministro Minniti: "Insufficiente assolutamente, non è stato fatto nulla che faccia contare di più l'Italia in Europa. La sicurezza in Italia ha risentito di una politica assolutamente sbagliata che non ha saputo fronteggiare l'emergenza migranti".