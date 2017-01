Berlusconi: "Impensabile che la Consulta scriva la legge elettorale"

"Non è pensabile che in una democrazia sia un organo giurisdizionale e non legislativo a scrivere la legge elettorale". In un’intervista esclusiva sul Foglio di domani con il direttore Claudio Cerasa, anticipata sul sito del Foglio, Silvio Berlusconi parla a tutto campo e spiega la sua road map per arrivare al voto. "Non è pensabile che in una democrazia sia un organo giurisdizionale, e non un organo legislativo, a scrivere la legge elettorale". Su Gentiloni, tra le altre cose, dice Berlusconi: "Ho stima di Gentiloni e ne apprezzo lo stile e alcuni gesti, ma noi siamo e rimarremo all’opposizione di un governo che è espressione del Pd ed è sostanzialmente identico al precedente".

Berlusconi prosegue parla anche di finanza ed economia: "Generali come Mediaset è una grande impresa italiana che credo sia bene rimanga in mani italiane, anche perchè custodisce una parte significativa del nostro risparmio gestito. La politica e le autorità di controllo devono fare la loro parte, non interferendo con il libero mercato, ma garantendo il rispetto delle regole".