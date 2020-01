Calabria, il Cav lancia l'allarme: "I 5S vogliono tassarci le case"

Il 26 gennaio, Emilia Romagna e Calabria andranno alle urne. E oggi, in vista delle Regionali, Silvio Berlusconi è atterrato in Calabria, per chiedere fiducia ai cittadini a sostegno di Jole Santelli, candidata del centrodestra.

Questo pomeriggio, il leader di Forza Italia è arrivato a Tropea, dove i cittadini gli hanno riservato " un'accoglienza fantastica ". Qui, l'ex premier ha parlato di occupazione e sanità, proponendo " uno sgravio contributivo per chi assume ", non facendo pagare " per i primi tre anni nessuna tassa e nessun contributo alle aziende che assumono stabilmente un giovane disoccupato ". Per migliorare il sistema sanitario, invece, il Cav sostiene l'importanza della " valorizzazione della professionalità di medici e infermieri, taglio delle liste d'attesa, uso degli strumenti informatici, dell'automazione, della robotica, assistenza di prossimità essenziale in un territorio spesso impervio e mal collegato come quello calabrese, sblocco della costruzione di nuovi ospedali, anche per arrestare il doloroso fenomeno della migrazione sanitaria verso le regioni del nord ".

In serata, invece, l'ex premier si è spostato a Lamezia Terme. Il leader di Forza Italia ha riservato parole dure verso il Movimento 5 Stelle, che " ha speculato sul disgusto degli italiani per la politica ". Ma ora, aggiunge il Cav, " sono in una crisi irreversibile ".

