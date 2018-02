Berlusconi: "Mai più casi Embraco grazie a flat tax"

"La flat tax è la colonna portante del nostro programma". Intervistato da Studio Aperto, Silvio Berlusconi difende la riforma fiscale, cavallo di battaglia di Forza Italia in vista delle elezioni Politiche.

" Renzi dice che è come Babbo Natale? Gli rispondo hai ragione perché porta doni a tutti a partire dai più deboli ", spiega il Cavaliere, " Inoltre con una tassa strutturata così mai più un'azienda come la Embraco andrà all'estero lasciando a casa 500 persone e mettendo in difficoltà loro e le loro famiglie ".

In ogni caso il leader di Forza Italia si augura che dalle urne venga fuori un governo forte: "L'Italia non può più aspettare", afferma, " Serve un governo che prenda subito provvedimenti per affrontare le emergenze che ci sono. Abbiamo perso troppo tempo con questi governi di sinistra che non abbiamo mai votato ".