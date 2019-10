Berlusconi in Russia: un bilaterale con Putin

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è oggi in visita in Russia in occasione del compleanno del presidente Vladimir Putin. L’incontro si sta svolgendo a Sochi in una residenza della Presidenza della Federazione. Al termine del pranzo i due leader hanno avuto un incontro bilaterale nel corso del quale hanno affrontato temi inerenti ai rapporti tra Italia e Russia e discusso della situazione internazionale. Come riporta l'Adnkronos, il presidente Russo presidente russo nei giorni scorsi ha "pre festeggiato" il suo compleanno insieme al ministro della difesa (per alcuni suo più probabile successore) Sergei Shoigu nella taiga e nella foresta siberiana. Il Cremlino ha diffuso una serie di foto della "breve pausa" del presidente, accanto a Shoigu e in mezzo alla natura, nella zona del fiume Yenisei, con raccolta di bache e funghi, pic nic accanto al falò, passatempo preferito dei russi.