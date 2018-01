Berlusconi, Salvini e Meloni firmano il programma

È arrivata al termine di un vertice tra tutte le forze di centrodestra a Palazzo Grazioli l'attesa firma da parte dei leader della coalizione Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni sul programma elettorale con cui correre alle prossime elezioni politiche indette per il 4 marzo.

"Ho appena firmato con Matteo Salvini e Giorgia Meloni il programma elettorale del #centrodestra. Uniti si vince", ha twittato il leader di Forza Italia pubblicando le foto della firma.

Il Cavaliere oggi ha ammesso che in caso di riabilitazione da parte di Strasburgo potrebbe tornare al governo, ma che per il momento ha in mente "un autorevolissimo premier che saprà dirimere i contrasti che sorgeranno". Per Matteo Salvini, invece, ci sarebbe in ballo la poltrona da ministro degli Interni. "Aspettiamo il voto il 4 marzo", replica intanto il leader del Carroccio che non ha ancora rinunciato al ruolo di premier e rimanda la decisione alla conta dei voti, nonostante i sondaggi favoriscano Forza Italia.

Berlusconi punta al 45% per avere una larga maggioranza e governare in tranquillità, ma resta fuori dall'intesa - almeno per il momento - la cosiddetta "quarta gamba" di Raffaele Fitto e Lorenzo Cesa. I centristi non vogliono essere considerati "alleati di serie B" e solleano la questione collegi. "In questo momento le cose non vanno bene", ha detto Fitto lasciando Palazzo Grazioli, "Ci sono difficoltà abbastanza oggettive". "Si sono incontrati sempre a tre e poi ci hanno presentato la pappa pronta, senza possibilità di discussione", lamentano da Noi con l'Italia. Ma il dialogo resta aperto e non è escluso un accordo nelle prossime ore.