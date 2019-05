Berlusconi: "Salvini nel Ppe? Mi impegnerò per trovare un accordo"

A chi si unirà il drappello di europarlamentari della Lega eletti il prossimo 26 maggio? Grandi manovre in corso, anche se, per ovvie ragioni, prima bisogneà vedere i numeri. Silvio Berlusconi fa sapere che crede ancora "possibile trovare un accordo tra il Ppe e dei leader sovranisti come Orban e Salvini facendoli ragionare". In un'intervista all'agenzia Lapresse il leader di Forza Italia sottolinea che Orban e Salvini "da soli, con gli altri parlamentari sovranisti nel Parlamento, resteranno all’angolo". Di conseguenza, prosegue, "a loro converrà, per contare, trovare un accordo con il più importante partito europeo e aggiungere i loro voti a quelli popolari nel Parlamento europeo su temi sui quali si sia trovato preventivamente un accordo" . Il Cavaliere assicura di voler lavorare per raggiungere questo risultato: "Io, che sono accusato di aver troppo talento per la mediazione, mi impegnerò per riuscirci".

Berlusconi affronta anche il caso del dl sicurezza bis: "Il problema non sono i decreti, per altro magari scritti male. Il problema è quello del controllo dei centri città e delle periferie urbane. Questo governo si è occupato prevalentemente della frontiera meridionale, della protezione e della sicurezza sulle coste, un tema importante certo, ma ci si è dimenticati del resto, di altri luoghi di frontiera del nostro territorio. Nonostante le premesse non c'è stata alcuna svolta".