Berlusconi: "Lo sblocca cantieri? È un patto al ribasso"

Silvio Berlusconi boccia il patto tra M5s e Lega sullo sblocca cantieri. Dopo una telefonata tra Di Maio e Salvini è stato raggiunto un accordo sul nuovo piano che sbloccherà di fatto diversi cantieri bloccati da Nord a Sud. Il Cavaliere però sottolinea in una nota come l'alleanza tra M5s e Lega dà vita a compromessi al ribasso: " Altro giro, altra corsa. Movimento 5 stelle e Lega sono già alla ricerca di un nuovo pretesto per litigare. Questa volta si è trattato dello sblocca cantieri, ma su ogni singolo provvedimento c’è una trattativa estenuante che blocca il Paese. Intanto l’economia affonda, gli investimenti calano, la disoccupazione cresce e le tasse aumentano ".

Poi il leader di Forza Italia lancia l'allarme sul futuro e sugli scenari che si aprono con un nuovo scontro tra l'Italia e l'Unione Europea: " Il peggio deve ancora venire: perché l’Unione europea chiederà il conto all’Italia per le sue politiche sbagliate e a pagare saremo ancora tutti noi. Ci domandiamo quando questi dilettanti al governo si renderanno conto del male che hanno fatto e fanno all’Italia, prenderanno atto del loro fallimento, quando se ne andranno e chiederanno scusa agli italiani ". Insomma da Bruxelles potrebbe arrivare una sonora bocciatura sui conti italiani che potrebbe dare il via anche ad una procedura per il debito. Uno scenario questo che potrebbe inguaiare e non poco il governo gialloverde.