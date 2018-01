Berlusconi: "Se vince il M5s l'Italia sarà a rischio isolamento"

"È naturale che l'Europa guardi con attenzione e preoccupazione all'Italia, se l'Italia cadesse in mano ai populisti del M5S sarebbe un serio problema per tutta l'Europa e rischieremmo di rimanere isolati". Silvio Berlusconi, intervistato dal Tg4, torna a lanciare l'allarme sul Movimento 5 Stelle. "Sono disgustato anch'io da quello che è successo in politica in questi anni: 5 colpi di stato, parlamentari che cambiano partito, c'è da essere disgustati, ma il rimedio non è votare il M5S, si aggraverebbe molto la situazione, il 47% di loro vive di emolumento parlamentare, hanno fatto solo disastri dove hanno governato, non andare a votare significherebbe volersi male e voler male all'Italia", ha aggiunto il leader di Forza Italia.

Che poi ha spiegato ancora una volta i benefici della Flat tax: "Serve soprattutto a questo: a far ripartire l'economia, a creare nuovi posti di lavoro, quello che succede lo vediamo negli altri Paesi dove è applicata. Oggi la prima emergenza è questa: sono troppi i ragazzi senza un posto di lavoro, con la flat tax ripartirà lo sviluppo e aumenteranno i posti di lavoro".