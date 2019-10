Berlusconi: "Uniti siamo la maggioranza, questa è le nostra piazza"

"Mandiamo un avviso di sfratto al governo". Tra i cori "Silvio, Silvio" e gli applausi (anche da Casapound), Silvio Berlusconi ha richiamato il centrodestra all'unità.

"Questa è la nostra piazza, non di Forza Italia, Lega e Fdi, sono commosso", ha detto il Cavaliere salendo sul palco di "Orgoglio italiano", la manifestazione organizzata dalla Lega che ha riportato il centrodestra unito in piazza, "Solo se siamo tutti insieme, potremo cambiare l'Italia. Oggi uniti conquisteremo una grande vittoria anche tutte le prossime regionali, ovunque voteremmo. Per vincere siamo tutti indispensabili voi della Lega, noi di Forza Italia, voi di Fratelli d'Italia".

"L'Italia vuole essere governata da noi, non dalla sinistra", aggiunge. Per questo, dice Berlusconi, "siamo qui a dire no al governo delle cinque sinistre. Quattro sono in Parlamento e con loro, e forse con più potere di loro, c'è la quinta, quella giudiziaria che non ha mai smesso di perseguitare gli avversari politici".