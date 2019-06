Berlusconi vede le elezioni: "Governo al capolinea, Conte si faccia da parte"

"Invece di chiarirsi faccia a faccia coi suoi vicepresidenti, Giuseppe Conte ha convocato una conferenza stampa per chiedere a loro se intendono proseguire con l'esperienza di governo o meno. È chiaro a tutti gli italiani che questa esperienza di governo è arrivata al capolinea" . Al termine della conferenza stampa, in cui il premier ha dato l'ultimatum a Matteo Salvini e Luigi Di Maio mettendo sul tavolo le proprie dimissioni, Silvio Berlusconi vede avvicinarsi le elezioni anticipate. E su Twitter invita Conte a farsi da parte per ridare la parola agli italiani.

Nel video postato sui social (guarda il video), Berlusconi chiede apertamente a Conte di "prendere atto della situazione e del risultato elettorale delle europee e di farsi da parte per consentire la creazione di un governo che sia espressione della maggioranza e dell'anima degli italiani, di un governo cioè di centrodestra" . "Se questo non fosse possibile con gli attuali assetti del parlamento - spiega l'ex presidente del Consiglio - siamo naturalmente pronti a elezioni anticipate che, ne siamo certi, il centrodestra unito vincerebbe sicuramente" .