Bersani "ricatta" Zingaretti: "Tornare nel Pd? Solo con un altro Ulivo"

Qualcosa si muove a sinistra. E non nella direzione auspicata dal segretario del Pd, Nicola Zingaretti. Il governatore del Lazio, nonostante le sue "suppliche" a Matteo Renzi di non lasciare il partito, ha assistito inerme allo scisma che ha portato alla nascita di Italia Viva. A quel punto, ha dato per scontato il ritorno tra i dem di Pier Luigi Bersani, uscito dal Nazareno nel 2017 in polemica con Renzi e fondatore di Articolo Uno. Non accadrà, se non "lanciando una cosa nuova".

A dirlo, in un'intervista a "Circo Massimo", su Radio Capital, è lo stesso Bersani. Che dopo l'ennesima frecciata a Renzi - " quando mi danno dello scissionista e mi paragonano a Renzi, mi girano un po' ", con il carico da 90 della definizione di Italia Viva come " un partito personale orientato al centro " - smorza i facili entusiasmi di Zingaretti. "Pensiamo di risolvere" i problemi a sinistra "con le porte girevoli nel Pd?", attacca Bersani, prima di lanciare un avviso ai naviganti piddini: " Bisogna darsi un'orizzonte e lanciare una cosa nuova. Se fossi nel fratello maggiore di quest'area, cioè in Zingaretti, farei un appello largo. Bisogna convocare un'assemblea fra quelli titolati a ritenersi di una cultura democratica di sinistra - spiega - disposte a costruire un'alternativa a questa destra ".

Per l'ex ministro occorre " mettere insieme un gruppo per portare un programma di dieci punti fondamentalmente su temi sociali ". Un "percorso", lo definisce l'ex segretario dem, che porti " a una federazione e a una roba tipo L'Ulivo e a un nuovo soggetto politico ". L'idea di Bersani è che per tornare a vincere non bastano " Pd e cespuglietti intorno. E sul piano politico bisogna rompere la barriera fra l'elettorato dei 5 stelle e quello del centrosinistra ".